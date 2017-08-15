أخيراً وبعد 43 عاماً، وصلت بطاقة بريدية أُرسلت من مدينة "نيس" الفرنسية عام 1974 إلى وجهتها المقصودة في بلدة بمنطقة "بريتاني" بشمال غربي البلاد.



وكانت عاملة البريد المحلي في بلدة لوريان بالمنطقة الإدارية بريتاني لاحظت أن اسم المرسل إليه لا يتوافق مع العنوان الذي كانت في طريقها لتوصيل الكارت إليه وهنا لفت نظرها ختم البريد.



ووفقا لموقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي، استغرقت رحلة البطاقة البريدية 43 عاماً لتسافر عبر 1300 كيلومتر من نيس على شاطئ الريفيرا إلى بريتاني بشمال غربي فرنسا، ولم يتم التعرف عن الأسباب في تأخر وصول البطاقة التي تظهر صورة لطريق بروميناد ديه أونجليه الشهير على البحر المتوسط في نيس.



أما المشكلة الوحيدة فهي أنه من الصعب معرفة مكان المرسل إليه الرسالة، حيث السلطات المحلية لم تجد اسمه في سجلاتها، وقالت ساعية البريد إنها ستواصل البحث عنه وإذا لم تعثر على أي شئ فسوف تحتفظ بالكارت كذكرى.