قالت عائلة أمريكية من ولاية أوكلاهوما، إن قطتهم ساهمت بشكل كبير في إنقاذ حياتهم من حريق التهم منزلها ليل الأربعاء الماضي.



بعدما لاحظت نشوب حريق في المنزل، قامت قطة بإيقاظ عائلة مؤلفة من رجل وزوجته من النوم، الأمر الذي مكنهما من الفرار من المنزل المحترق قبل أن يصابا بأي أذى.



وقال الزوج بأن القطة قفزت على صدره أثناء نومه لإيقاظه. وبعد أن استيقظ، نظر إلى نهاية المدخل فشاهد كتلة برتقالية من اللهب.



وعلى الفور أيقظ الرجل زوجته وغادرا المنزل برفقة القطة قبيل وصول رجال الإطفاء الذين أخمدوا الحريق خلال وقت قصير.



وقال رجال الإطفاء بأن سبب الحريق الذي بدأ في شرفة المنزل الأمامية قد يكون سيجارة لم يتم إطفاؤها جيداً. وأضاف رجال الإطفاء أن جهاز إنذار الحرائق في المنزل لم يكن مزوداً ببطارية، لذا لم ينطلق الإنذار لدى وقوع الحريق.



وقد تسبب الحريق في حدوث أضرار في الطابق الأرضي من المنزل وانتشار الدخان الأسود في المكان، غير أن الزوجين لم يصابا بأي أذى بفضل قطتهما، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.