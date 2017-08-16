أصيب نجم هوليوود الشهير #توم_كروز بجروح خلال تصويره فيلم "مهمة مستحيلة" بنسخته الجديدة.

وخلال مقطع فيديو، انتشر على "يوتيوب"، ظهر كروز وهو يقفز من على أسطح المباني، فيبدو أنه أخطأ بالمسافة واصطدم بحائط المبنى وأصيب بجروح، وشوهد في الفيديو وهو يعرج عندما قام على قدميه.

وكان كروز مقيدا عندما قام بالقفزة. ولم يتضح ما إذا كان تعرض نجم هوليوود لكسر في العظام أو كانت إصابة داخلية.

وكروز (55 عاماً) له تاريخ طويل في القيام بالمشاهد الخطيرة بنفسه.

والفيلم هو الجزء السادس من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" للمخرج كريستوفر ماكواير.