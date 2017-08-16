جاء حظ سيدة أمريكية سيئاً بما يكفي ليدخلها المنافسة على لقب أسوأ صورة حيث يختار الناس صورهم بعناية لتكون في جواز السفر، لأنه وثيقة تستعمل لسنوات قبل أن تُجدد أو تستبدل.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن ” تشيلسي راموس ” من أوستن في تكساس أرسلت جواز سفرها الأمريكي مؤخراً لتجديده، لتخرج في رحلة الشهر الماضي إلى ألمانيا.

لكنها صُدمت حين فتحت الجواز الجديد ووجدت صورة غريبة جداً لنفسها وتنشر وسائل الأعلام صورة مجمعة لما أرسلته الأمريكية، ولما أصبحت عليه الحال بعد طباعة الوثيقة الجديدة.

ويبدو أن الصورة تشوهت أثناء طباعتها بحيث ظهر جبين السيدة الأمريكية متمدداً خلافاً لحجمه الطبيعي، وظهر وجهها على شكل مخروط.

وتسربت الصورة، حين مازح صديق تشيلسي صديقته، ونشر ذلك عبر الإنترنت، وتلقى نكات ساخرة بالجملة بينما تتولي تشيلي أصدار جواز سفر جديد.