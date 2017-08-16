تقدمت طالبة جامعية أمريكية بدعوى قضائية ضد شُرطي في ولاية هيوستن ، لتجريدها من ملابسها واجبارها على التفتيش دون أرتكابها لأي جريمة معينة فقط لانها من أصحاب البشرة السوداء ، ولكنها قوبلت بالرفض لعدم وجود أدلة كافية .

وكان قد أجبر شرطى فتاة ذو بشره سمراء ، 21 عاماً، على التفتيش دون ارتكابها لجريمة معينة فى ولاية هيوستن الأمريكية ، حيث قام الشرطى بتقييد الفتاة وتجريدها من ملابسها وتفتيشها تفتيش ذاتي بطريقة مهينة لمدة 11 دقيقة كاملة علناً بإحدى الطرق السريعة بالولاية.

وعن رفض الدعوى القضائية التي اقامتها الفتاه علقت محامى المدعى العام، ناتاشا سينكلير على الواقعة قائلة أن: لا أحد فى مكتب المدعى العام يظن أنه من المقبول تفتيش الفتاة بهذه الطريقة، ولكن الواقعة لا ترتقى للجريمة الجنائية، بل هو قرار خاطئ فقط من الشرطى فى هذا الموقف.