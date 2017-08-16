نشر موقع "إنستجرام،" بمناسبة مرور عام على إطلاق خاصية "ستوريز" أو "الصور،" قائمة لأكثر من خمس مدن مشار إليها بعلامات جغرافية على التطبيق.

وبحسب موقع "سي أن أن" العربية، ترأست مدينة جاكرتا في إندونيسيا، القائمة في خاصية "القصص" عبر تطبيق هي.

1- جاكرتا

تتمتع العاصمة الإندونيسية التي بتخطى عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة، بسمعة حياة ليلية رائعة، وهندسة معمارية خلابة، ومشهد مطاعم يجعل منها "جنة" لمحبي تناول الطعام من حول العالم.

2- المركز الثاني ساو باولو البرازيلية.

3- نيويورك في المركز الثالث ضمن القائمة.

4- جاءت لندن في المركز الرابع ضمن القائمة.

5- جاءت مدريد الإسبانية في المركز الخامس.