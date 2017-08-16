قال مدير الصحة العامة جوزيه جوان ألمان، في أرخبيل المحيط الأطلنطي (المعروف بجزر الكاناري الإسباني) إنه لم يتم غلق شواطئ الجزر بسبب ظهور طحالب سامة، ولكنه طلب من السباحين الحذر وتفادي الاختلاط بها وذلك على شواطئ "لاس تريزيتا" في سانتا كروز - عاصمة أكبر جزر الكاناري - لأنها سامة.

والطحالب الحمراء هي (نوع من الطحالب السامة) تحتوي على مادة تؤدي إلى تهيج الجلد لذلك يجب تفادي الاختلاط بها سواء في الماء أو على الرمال، وهى تظهر وقتيا بسبب الاحتباس الحراري.

يذكر أن جزر الكاناري زارها العام الماضي أكثر من 13 مليون زائر أجنبي، وحذرت السلطات الصحية من الاقتراب من هذه الطحالب التي تظهر على الشواطئ، كما أنها ظهرت على سواحل أخرى في إسبانيا.