قد لا يصدق البعض أن صورا التقطت لقوس قزح في جنوب غرب إنجلترا، لم تخضع لأي معالجة عن طريق برامج الكمبيوتر، بأي من أنواع فلترات الصور.

وتظهر الصور التي نشرت على «تويتر»، قوس قزح مع درجة من اللون الوردي، مع دخول المساء، بشكل مذهل لا يمكن تصوره، حيث حدث ذلك مساء الاثنين الماضي أثناء هطول الأمطار.



وهذه الظاهرة النادرة من ظهور قوس قزح بهذا الشكل، تبدو كما لو أنها توهيم بصري، وتتطلب ظروفا معينة ليكون متاحا مشاهدتها لندرتها.

ولا ينشأ هذا المنظر إلا بامتزاج من تأثير لحظة غروب الشمس حيث يسود اللون الوردي، مع قوس قزح العادي، الذي يبدو كما أنه هو الآخر وردي بسبب لون السماء.

وأمكن رؤية المشهد النادر والرائع في أجزاء من سومرست وغلوسسترشير وأفون، بما في ذلك بريستول.

وعلق مقدم برامج الطقس سيمون كينغ على الناحية العلمية لهذه الظاهرة قائلا: «لقد حصلنا على قوس قزح منتظم، والذي تسببه قطرات الماء في الغلاف الجوي مع انعكاس ضوء الشمس في الطيف من ألوان مختلفة».

وأضاف: «الشيء الآخر هو تأثير لحظة غروب الشمس على المشهد، ما أضفى عليه بعدا لا يتكرر كثيرا».