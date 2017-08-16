«رونالدو متأثر للغاية بقرار الاتحاد الإسباني بإيقافه 5 مباريات»
داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد متحدثا عن غياب النجم كريستيانو رونالدو عن إياب السوبر الإسباني بعد ان تعرض رونالدو للطرد نتيجة انذارين.. الاول لخلعه قميصه والثاني لادعائه السقوط ليحصل على ضربة جزاء حسبما رأى الحكم. وقال كارفاخال، في تصريحات تلفزيونية لإحدى القنوات المصرية، «رونالدو متأثر للغاية بقرار الاتحاد الإسباني بإيقافه 5 مباريات».
«شخصية تحمل الكثير من الأبعاد الإنسانية»
الممثل اللبناني يوسف الخال وهو يستعد للسفر إلى دمشق لتصوير أول مشاهده في مسلسل «هوا أصفر»، ويؤدي في العمل شخصية «كريم» الذي قال عنها إنها تحمل الكثير من الأبعاد الإنسانية لم أختبرها من قبل في أدواري السابقة، كما أن تركيبة النص كعمل (سوري ـ لبناني) متجانسة.
«هي متحدثة لبقة لكن كتابها بلا مضمون حقيقي»
الممثلة الإنجليزية هيلين ميرين وهي تنتقد بشدة كتاب إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب الذي وضعته تحت عنوان «نساء عاملات» وتصفه بالفارغ، لكنها تمتدح سلطة زوجته ميلانيا وتصفها بأنها أقوى امرأة في العالم لأنها تستطيع التحكم في زوجها.
«لقد كذبت لأصل إلى ما أنا عليه الآن»
الممثل الأميركي كريس برات، الذي اشتهر بأدواره التلفزيونية، يداعب الجمهور ممازحا خلال حفل توزيع جوائز اختيار المراهقين وسط إشاعات تفيد بأن انطلاقته الصاروخية في عالم النجوم سببت له شرخا عميقا مع زوجته آنا فارس.
«أعتقد أنني أعيش اليوم أفضل علاقة رومانسية في حياتي»
الممثلة الأميركية كلوي كارديشيان تكشف أنها تمر الآن بمرحلة سعيدة لم تعرف مثيلا لها من قبل أبدا في حياتها مع تريستان ثومبسون، غير أنها تؤكد أنها ليست في عجلة من أمرها للزواج منه.
«كان مجرد شخص لتمضية الوقت لا أكثر»
أولاد الممثلة الكندية ليندا بيلينغهام يكشفون أن زوجها لم يكن أبدا جزءا من حياة الأسرة. يذكر أن هناك خلافا مريرا بينه وبين زوجته حول قضايا تتعلق بالإرث والعقار.