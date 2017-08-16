«شخصية تحمل الكثير من الأبعاد الإنسانية»

الممثل اللبناني يوسف الخال وهو يستعد للسفر إلى دمشق لتصوير أول مشاهده في مسلسل «هوا أصفر»، ويؤدي في العمل شخصية «كريم» الذي قال عنها إنها تحمل الكثير من الأبعاد الإنسانية لم أختبرها من قبل في أدواري السابقة، كما أن تركيبة النص كعمل (سوري ـ لبناني) متجانسة.