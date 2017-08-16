أصبحت سويسرا أول بلد أوروبي يجيز بيع المواد الغذائية المصنوعة من الحشرات في الأسواق للاستهلاك البشري بعد تعديل قوانين السلامة الغذائية في البلد.

وأعلنت شركة «كوب»، التي تملك ثاني أكبر سلسلة من أسواق السوبرماركت في سويسرا، ان منتجات غذائية مصنوعة من الحشرات مثل البرغر والكفتة الغنية بالبروتين ستعرض للبيع في متاجرها ابتداء من الأسبوع المقبل.

وستكون هذه المواد الغذائية المنتجة في شركة «ايسنتو» الناشئة متوافرة بعدد من متاجر سلسلة «كوب» في جنيف وبيرن وزيوريخ ابتداء من 21 أغسطس الجاري.

ونقلت صحيفة الغارديان عن متحدث باسم هيئة السلامة الغذائية في البلاد، أن سويسرا أول بلد اوروبي يجيز بيع مواد غذائية مصنوعة من الحشرات للبشر في الأسواق.

وكانت سويسرا عدلت قوانين السلامة الغذائية في مايو الماضي للسماح ببيع مواد غذائية تحوي ثلاثة أنواع من الحشرات، هي الصراصير والجراد ويرقات الخنافس.

ويجب تربية هذه الحشرات، التي تستخدم منذ فترة طويلة علفا للحيوانات، تحت مراقبة شديدة لأربعة أجيال قبل ان تعتبر صالحة للاستهلاك البشري، بموجب القانون السويسري.



ويعني هذا ان الانتاج المحلي يحتاج الى بضعة أشهر قبل ان يصل الى الأسواق.