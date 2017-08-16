لقي اكثر من220 شخصا حتفهم في فيضانات وانهيارات ارضية ضربت في الايام الاخيرة النيبال والهند وبنغلاديش، وفق ما اعلنت السلطات امس.

ففي النيبال الاكثر تضررا من الكارثة، دمرت الامطار الموسمية الغزيرة آلاف المنازل وتسببت في نفوق الماشية ونزوح عدد كبير من السكان.

ودفعت منطقة تيراي بجنوب النيبال التي تضم سهولا كثيرة، الثمن الاكبر جراء الامطار الموسمية الغزيرة، وهي المنطقة الاكثر خصوبة بالبلاد وقد تكون التبعات الاقتصادية عليها كبيرة.

في الهند المجاورة، اعلنت السلطات مصرع 81 شخصا بأنحاء البلاد، خصوصا بشرق الهند وشمال شرقها.