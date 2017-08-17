أثارت الحلقة الرابعة من الموسم الثالث للمسلسل الأمريكي الشهير "ريك ومورتي"، أمس الإثنين، زوبعة غضب من الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تمثل في العرض فكرة أن إسرائيل هي "تجسيد للشر" في الكون.

ويظهر في المشهد الذي يدور حول مجموعة من الأبطال الخارقين بصحبة أبطال المسلسل "ريك ومورتي"، يقعون في فخ لريك، وللخروج من هذا المأزق عليهم أن يحددوا - على خريطة - المكان الذي يمثل الشر في الكون، ثم يظهر بعدها أن ذلك المكان هو "إسرائيل".

وعلى لسان بطل المسلسل، يتخوف ريك من ردود الفعل حول "معاداة السامية" وربطها الدائم بإسرائيل، مما يجعل الرأي العام العالمي يخشى انتقاد مواقف إسرائيل في حق الفلسطينيين، وربطها بمعادة اليهود.

جدير بالذكر أن "ريك ومورتي" هو مُسلسل رسوم متحركة كوميدي أمريكي، أعدهُ جستن رويلاند ودان هارمون لقناة ادلت سويم، يحكي المُسلسل مغامرات العالم الغاضب المدمن على الكحول ريك سانشيز وحفيده مورتي، ويتابع المسلسل ملايين المشاهدين على مستوى العالم.