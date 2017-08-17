تم العثور على فتاة تدعى "ليزا ثيريس" التي تبلغ من العمر 25 عامًا، مفقودة في غابات برية بولاية ألاباما لمدة طويلة تصل إلى شهر تقريبًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ذكرت ليزا أنها نجت بفضل تناولها نبات التوت البري والمشروم وكانت تشرب المياه من البرك والمستنقعات، وأضافت أنها كانت وسط آلاف الأفدنة من الغابات الكثيفة في ميدلاند بألباما بدون مأوي أو حذاء وغطت الخدوش جسدها، ولم يكن لديها هاتف أو أموال.

وحاولت ليزا أن تسير في الغابات حتي تصل للطريق السريع حتى شاهدها سائق، ثم اتصلت بعائلتها الذين فقدوا الأمل في العثور عليها، وعلى الفور تم نقلها إلي المشفى لتتلقي العلاج.

وذكرت شقيقتها أن جسدها ضعيف بشدة ولا توجد منطقة في جسدها غير مصابة، ولكننا محظوظون أنها ما زالت على قيد الحياة، وأنها أقوى من أي وقت مضى، وأضافت أنها تشعر بالفخر تجاهها لتمتعها بالإرادة القوية.