أشارت إحصاءات تقديرية نشرها اتحاد النقل الجوي الدولي، المعروف اختصارا باسم "أياتا"، إلى أن أكثر من نصف سكان العالم سيكونون قد حلقوا "فوق السحاب" بحلول نهاية هذا العام،بحسب سكاي نيوز عربية.

ورجح الاتحاد، الذي يتخذ من مدينة مونتريال في كندا مقرا له، أن نحو 4 مليارات شخص سيستخدمون الطائرات في تنقلاتهم مع نهاية 2017، من أصل 7 مليات نسمة، هم عدد سكان الكرة الأرضية.

ووفقا لإحصاءات اتحاد النقل الجوي الدولي، فإن 100 ألف طائرة محملة بالركاب والبضائع تحلق يوميا في الأجواء، وتصل إلى وجهاتها المحددة بسلام.

وتنقل الطائرات كل يوم نحو 19 مليار سلعة، تشكل ثلث قيمة التجارة الدولية، ويعتمد 3.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي على الطيران، الذي لا يتوقف على مدار الساعة.

ويوفر العمل في مجال الطيران سبل العيش لنحو 63 مليون شخص في العالم، وفق إحصاءات اتحاد النقل الجوي، الأمر الذي يجعل هذا القطاع واحدا من أكبر القطاعات التي تستوعب الموظفين.

لكن حركة الطيران الكثيفة هذه تثير قلق منظمات الحفاظ على البيئة الداعية إلى خفض انبعاثات الكربون.

ومن هذا المنطلق، يسعى الاتحاد بالتعاون مع مؤسسات الطيران، إلى خفض نسبة انبعاث الكربون للحفاظ على كوكب الأرض من التلوث إلى 50 بالمئة وبحلول 2050.

ويتصدر أسطول طيران "أميركان إيرلاينز" المركز الأول من حيث عدد الركاب، إذ يقدر الاتحاد أن يبلغ 320 ألف راكب في 2017، يليه "دلتا إيرلاينز 308 آلاف راكب، ثم "يونايتد إيرلاينز" بنحو 300 ألف راكب، ويحل طيران الإمارات في المرتبة الرابعة بنحو 271 ألف راكب.