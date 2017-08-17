تمكن مارك بيلي صائد الثعابين الشهير التقاط فيديو مثير، لثعبان النمر الذي يعد من أكثر خمس أفاعي سامة في العالم أثناء جولته بإحدى الغابات شمال شرق ملبورن بأستراليا.

فبحسب روايته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن هذا النوع من الثعابين النادرة نسبة النجاة منه تصل إلى نحو 40 % اذا علاج في الحال لقوة مفعول سمه المميت.

يقول صائد الافاعي انه يحب التعامل مع الثعابين، بالرغم من الخطر الذي يداهمه طيلة الوقت حتى بعد اكتسابه للخبرة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه يمكن العثور على الثعبان النمر في الأجزاء الجنوبية من غرب أستراليا وجنوب أستراليا، وكذلك في تسمانيا، فيكتوريا، ونيو ساوث ويلز.