تواجه زوجة رئيس زيمبابوي روبرت موجابي دعوى قانونية بعد مزاعم ضرب عارضة أزياء شابة لأنها احتفلت مع أبنائها.

بحسب موقع ذا صن، اتهمت غريس موجابي بضرب جابرييلا انجلز بسلك تمديد بعدما وجدتها مع أبنائها روبرت جيه ار، 25 عاما، وتشانونجا، 21 عاما، في فندق.

وادعت جابرييلا البالغة من العمر 20 عاما على تويتر أن سيدة زيمبابوي الأولى البالغة من العمر 52 عاما كانت مسئولة عن إصابتها بجرح بليغ على جبينها، وأضافت أن والدتها ستجري اتصالات مع الشرطة حول الاعتداء المزعوم.

كان أبناء موجابي يعيشون في منزل كبير في دبي، لكن اضطروا إلى مغادرة الإمارة بسبب حوادث متعلقة بالمخدرات والكحول، ويقال إن الشقيقين يدرسان في جوهانسبرج ويعيشان حياتهما بأسلوب مستهتر ومترف.

كما تسببا في شجار مع أحد حراس الأمن في فندق بجنوب أفريقيا، وطلب منهما مدير الفندق المغادرة بعد الحادث.