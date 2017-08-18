هل سمعتَ من قبلُ عن "تمثال الهند الحي"؟



إنه الرجل الهندي العجوز، البالغ من العمر 54 عاماً، ويدعى عبد العزيز، يعيش في الهند ويمتهن إحدى أكثر المهن غرابة على الإطلاق، والتي ربما لن تجد لها مثيلاً في أي مكان آخر حول العالم!



عبد العزيز يعمل كتمثال حي منذ ما يزيد عن 3 عقود، فطوال 30 عاماً مهنته أن يُقنع الآخرين أنه تمثال بالفعل!



يقف عبد العزيز، أو من يُطلق عليه في بلاده الهند "تمثال الهند الحي" يومياً لمدة 6 ساعات متواصلة، متخذاً وضع التمثال، فهو لا يحرك ساكناً، رغم محاولات الناس المتكررة لجعله يتحرك أو يغير من وضعيته قليلاً أو حتى يبتسم، أو أي شيء يثبت أنه إنسان حقيقي وليس مجردَ تمثال.



لكنه يقاوم كل هذا بثبات منقطع النظير، وقدرة على تأدية دور التمثال بمنتهى البراعة والإتقان.



كيف امتهن هذه المهنة؟



بدايةُ عبدالعزيز مع هذه المهنة ترجع إلى عام 1985، عندما تم تعيينه كحارس أمن لأحد أكبر المنتجعات السياحية في الهند.



لم يكن حصوله على هذه الوظيفة بالأمر السهل، بل إنه استلزم قضاء 3 أشهر متواصلة من التدريب الجاد والشاق على اليقظة والثبات، حتى أصبح كتمثال ليس به أي خطأ، بعد ذلك بدأ في اعتبار التمثال مهنة، فامتهنها وبرع فيها.



وعلى الرغم من أن عبدالعزيز ليس الوحيد الذي يمكنه القيام بدور التمثال الحي على مستوى العالم، لكن هناك شيء واحد يجعل منه شخصاً استثنائياً بكل المقاييس، وهو قدرته على الصمود والثبات لمدة ست ساعات متواصلة، دون حتى أن يتحرك له جفن.