تحلم كل الفتيات بخاتم الخطوبة الذهبي، لكن بالنسبة للسيدة ماري غرامس، التي تجاوز عمرها 84 عاماً، فإن حلمها منذ 13 عاماً هو إيجاد خاتمها الضائع.



لكن أحداً أبداً لم يكن يتوقع أنه بعد كل هذا الوقت، سيظهر الخاتم في جزرة غريبة الشكل.



فبينما كانت كولين دالي زوجة ابن غرامس تجمع الخضروات من مزرعة الأسرة في ألبرتا بكندا من أجل إعداد العشاء، فقد اقتطفت الجزرة الغريبة التي كان الخاتم ملتفاً حولها.



ولدى فقدانها الخاتم قبل 13 عاماً خلال تقليمها للمزرعة، لم تخبر السيدة غرامس زوجها نورمان، الذي توفي قبل 5 سنوات.



ومع مرور الوقت فقدت الأمل في العثور على الخاتم المرصع بالجواهر، واستبدلته بخاتم صغير.