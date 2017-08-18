تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" مقطع فيديو وصوراً للحظة اجتياح عاصفة هوائية لمخيم "الهول" للاجئين السوريين بمنطقة الحسكة.



ووفقاً للفيديو المتداول، فقد جاءت العاصفة على الخيام واقتلعت الكثير منها وسطت صريخ النساء والأطفال وتكبيرات الرجال.



وأظهر الفيديو هروب النساء والأطفال من الخيام التي كانوا يقطنون فيها، وسط حالة من الرعب والخوف المضاعف الذي غشيهم على الرغم مما هم فيه.



كما أظهرت صور أخرى تداولها ناشطون، بأن العاصفة الهوائية استطاعت أن تعصف بأحد الأطفال الذين كانوا بداخل الخيام وتلقي به إلى السماء قبل أن يهوي إلى الأرض، دون معرفة مصيره حتى الآن.