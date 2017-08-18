سواء رغبت في استكشاف شلالات جزيرة «كوه ساموي» الخلابة أو التقاط الصور للمعالم الهندسية الصينية - البرتغالية في جزيرة بوكيت التايلاندية، فإنك ستكتشف أنّ لكل جزيرةٍ ميزتها الخاصة، وبالتالي يمكنك أن تتوقع خوض مغامرةٍ متميزة أينما حللت.



وفي ما يلي أبرز أربع وجهات من أجمل جزر تايلاند وفقاً لقسم «عطلات فلاي دبي» التابع لشركة «فلاي دبي»:

«بوكيت»

تقع جزيرة «بوكيت» على الساحل الغربي من تايلاند، إذ إنها تُعتبر أكبر جزيرة في البلاد ونقطة انطلاق مهمة يحلو منها استكشاف جزر تايلاند الأصغر حجماً.



وللتعرف أكثر الى معالم «بوكيت» الطبيعية، بإمكانك زيارة متنزه «فانغ نغا» الوطني لتمتع ناظريك، فيما تبحر بين الجزر التي تتناثر عليها أبراج «الكارست» الجيرية الطبيعية التي تحيط بالمتنزه.



ويقع متنزه «فانغ نغا» على مسافة قصيرة بالسيارة من وسط جزيرة «بوكيت»، حيث تنظم شركات عدة رحلات نهارية إلى المتنزه.



وبعد استكشاف بعض من أبرز معالم «بوكيت»، يمكنك الصعود على متن عبّارة من ميناء «راساندا» إلى مناطق أخرى.



وتستغرق الرحلة من «بوكيت» إلى الجزر بين ساعتين وأربع ساعات استناداً إلى وجهتك.

«كوه ساموي»

تناسب جزر تايلاند التي تلقى إقبالاً شديداً من السياح كل الميزانيات، من المنتجعات الفاخرة إلى المنازل الشاطئية الأقلّ كلفةً.



ومهما كان خيارك في المسكن، تعرف إلى شواطئ جزيرة «كوه ساموي»، واستمتع بالأجواء الهادئة بينما تجلس تحت أشعة الشمس.



وإذا رغبت في تمضية أوقات هادئة على الشاطئ، يمكنك زيارة «لاماي بيتش»، حيث تستمتع بالسباحة.



وتشتهر «كوه ساموي» بمعالمها الثقافية في أوقات المساء، حيث بإمكانك التوجّه إلى «تشاوينج بيتش» الذي يضم بعض المطاعم لتتسنى لك إمكانية التعرف الى السكان المحليين على شاطئ الجزيرة.

«كوه في في»

تُعدّ جزيرة «كوه في في»، أجمل جزر تايلاند، إذ بإمكانك أن تمضي الوقت في السباحة، والاسترخاء والسير لمسافات طويلة بمحاذاة الشواطئ، حيث تتوزع الأشجار الاستوائية.

ابدأ يومك بتناول وجبة من «الكاري التايلاندي» في مطعم «بابايا»، ومن ثمّ تقدّم لتصل إلى موقع المراقبة على الجزيرة على بعد مئات الخطوات، حيث تذهلك المناظر الخلابة للنباتات الوارفة.



وبينما يسدل الليل ستاره، اعثر على موقع شاطئي هادئ على الساحل الشرقي من الجزيرة لتستعيد نشاطك.

«كوه لانتا»

يشتهر أرخبيل الجزر الذي يشكّل «كوه لانتا» بالرياضات المائية على وجه الخصوص.



وتُعتبر «كوه لانتا» وجهةً عائلية بامتياز، وتشهد أكبر نسبة إقبال من الزوار، كما أنّ مياهها الصافية تجعلها الوجهة المثالية لممارسة الغوص السطحي، فضلاً عن الغطس والسباحة.



وإذا كنت ترغب في ممارسة رياضة الغطس والغوص السطحي الرائعة، ستتأمل بعضاً من أروع الحيود المرجانية والكائنات البحرية في بحر «أندامان».



ويمكنك ركوب الدراجة النارية والتجول في أنحاء الجزيرة لاكتشاف أكشاك الطعام المخفية بجانب الشاطئ.