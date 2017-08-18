حاولت "اللبؤة" التسلل حول فرس النهر غلبه النعاس لافتراسه والانقضاض عليه ليكون وجبة سهلة ودسمة داخل أحد الغابات بغرب كينيا، ولكن كانت النتيجة عكس توقعات اللبؤة التي كادت أن تكون في اعداد الموتى لتجرئها على اصطياد فرس النهر النائم.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، لحظة تسلل اللبؤة نحو فرس النهر وهو نائم لاصطياده بهدوء،إلا أنه استيقظ من سباته فور اقتراب اللبؤة منه لينقض عليها بفكه الضخم ويطبقه على رأسها ويرفعها في الهواء بشكل عنيف وغير متوقع، لتسقط على الأرض وتركض من هول الهجوم تنجو بنفسها هاربها من فك فرس النهر المتوحش.