نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو صادمًا التقطته إحدى كاميرات المراقبة المثبته على دراجة نارية في إشارة مرور بمدينة "برمنجهام" الإنجليزية، يظهر لحظة دهس سيارة مرسيدس لرجل تحت عجلاتها، وفرارها بعيدًا، وفتاة مسلمة تهرع لنجدته.

ويظهر في الفيديو سيارة سوداء تقوم بدهس رجل تحت عجلاتها في إشارة مرور بشوارع مدينة برمنجهام، وفرارها بالهرب، بينما كانت فتاة مسلمة تمر بالقرب من الحادثة، لتهرع نحو الرجل لنجدته وطلب الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن السائق سلم نفسه إلى الشرطة، وتم اعتقاله، بينما نقل الضحية إلى المشفى في حالة صحية حرجة.