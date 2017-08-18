نفذت مدينة رجوكان النرويجية، فكرة مبتكرة لإحضار الشمس الغائبة، حيث تقبع في واد منخفض لذا فإنها تعيش بالظل مدة 6 أشهر على الأقل بالسنة.

وتم وضع عدد ضخم من المرايا على ارتفاع 2500 قدم، لتعكس ضوء الشمس على ميدان وسط المدينة، خلال أشهر الشتاء.

لكن بعض المنتقدين رأوا أن فائدة هذه الخطوة لا تتعدى البعد السياحي، على الرغم من الإنارة التي وفرها هذا المشروع، الذي كلف 850 ألف دولار، والبعض الآخر رأى أنه من الجيد أن يأتي السياح إلى المدينة لرؤية الشمس الصناعية.

ولكن بين المتفقين والمختلفين على هذه الفكرة، فإن الجميع أصبح بإمكانهم ارتداء النظارة الشمسية طوال العام.