يتطور الهاتف الذكى من عام لآخر بشكل كبير، ففى البداية كانت الأجهزة المحمولة تأتى بمزايا بسيطة، ولكن الآن الأمر تغير كثيرا وأصبح مالك الهاتف الذكى ليس فى حاجة إلى عدد كبير من الأجهزة الاخرى التى كان يحتاج إلى حملها فى السابق، فالهاتف الذكى فى ضربة واحدة جعل الكثير من الأجهزة الأخرى زائدة عن الحاجة وجعلها على وشك الانقراض، وفيما يلى نرصد بعض الأجهزة التى كتب الهاتف الذكى نهايتها.

MP3 Player

إعلان أبل عن وقف بيع آيبود نانو اعتبره البعض نهاية لمشغلات الـ MP3، إذ توفر الهواتف الذكية الحديثة مساحة تخزين داخلية وخارجية ضخمة كافية للموسيقى بكافة أشكالها، بالإضافة إلى جودة صوت مناسبة وتطبيقات تتنافس لتقديم أحدث الأغانى، وهذا جعل لا يوجد حاجة إلى مشكلات الـ MP3.

أجهزة الـ GPS

لم يعد العالم فى حاجة لشراء جهاز تحديد مواقع منفصل للسيارة، بل من خلال شاشة الهاتف وتطبيقات مثل خرائط جوجل أو أبل يمكن الوصول إلى أى مكان بسهولة، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة من المزايا الخاصة بالطريق وحالته.

الراديو

عدد قليل للغاية من المستخدمين لا يزال يستمع إلى الراديو من أجهزة منفصلة، فتوفر الموجات المختلفة على الهواتف الذكية بشكل مدمج أو من خلال تطبيقات أصبح متاح بقوة.

المنبه

إذا كنت تتذكر أيام المدرسة فمن المؤكد أنك كنت تمتلك منبه كبير الحجم داخل غرفتك قادر على إيقاظك صباحا، ولكن الآن الهواتف الذكية تقوم بهذا الأمر، وأكثر من ذلك، إذ يمكن التحكم فى طريقة الإيقاظ والصوت وغيرها من الأمور.

الكاميرا





الكاميرات الاحترافية لا غنى عنها، ولكن يمكننا أن نقول أن الهواتف الذكية جعلت العالم يتخلى عن الكاميرا الديجتال، وهذا بفضل الكاميرات المتطورة والحديثة المدمجة بالهاتف والقادرة على التقاط صور بدقة عالية ومقاطع فيديو بجودة 4K.