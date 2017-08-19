سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية على أول حضانة "ديمقراطية" فى ألمانيا، وقالت إن حضانة "دولى إينشتاين هاوس" تسمح للأطفال باتخاذ قراراتهم المتعلقة بكل شئ من الطعام المفضل إلى تغيير الحفاضات من خلال التصويت.



وأوضحت الصحيفة أن الحضانة التى تم اعتمادها كأول حضانة "ديمقراطية" فى وقت سابق من العام الجارى، تهدف لاختبار كيفية تطوير عمليات صنع القرار لمن هو دون السادسة، وذلك عن طريق منحهم حق التصويت على كل شئ لتعلم كيفية اتخاذ القرار واحترام أراء الآخرين.



وأضافت "الجارديان" أنه بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من التجربة، اكتشف القائمون على المشروع أن الأفكار الديمقراطية ليست فقط معدية بشكل مدهش حتى فى عصر الانتعاش الشعبوى، وإنما اكتشفوا كذلك أن الحلول الوسطية غالبا ما تكون أكثر تحديا للبالغين من الأطفال.



ويروى المختصون بالتوعية فى مركز الرعاية النهارية فى شمال ألمانيا قصة بيا التى تبلغ من العمر ست سنوات، والتى رفضت مؤخرا طلب والديها بالذهاب إلى النوم من خلال الاستشهاد بـ"دستور" رياض الأطفال، والذى يتم عرضه بشكل بارز في كل غرف الحضانة قائلة "يمكننى أن أقرر عندما أذهب إلى الفراش. أنه حقى ".