مسلسل توم آند جيري والذي يعتبر دون منازع أشهر مسلسل رسوم متحركة في التاريخ، والذي من الصعب جدًا أن تجد طفلًا لا يعرفه في أي مكان في العالم.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح بعض الحقائق والطرائف عن هذا المسلسل الإبداعي.

1- في بداية انطلاقه كان يعرض في دور السينما الأمريكية فقط، وذلك قبل توجهه للشاشات الصغيرة عام 1965.

2- أطلق المسلسل العقلين المبدعين "ويليام هانا" و"جوزيف باربارا" اللذان يعتبران أنجح ثنائي مختص بالرسوم المتحركة، وهما أيضًا من أنشآ الفيلم الكارتوني "سكوبي دو" والسنافر والعديد من الرسوم المتحركة الأخري الناجحة.

3- أول حلقة من المسلسل تم عرضها عام 1940، ومن المقرر أن تكون فيلمًا منفردًا دون إنتاج أي حلقات أخرى لاحقة، ولكن بسبب الذي حققته هذه الحلقة، تابع الفنانين عملهما بإنتاج المزيد من الحلقات واستمر عرض المسلسل حتى عام 1958 حيث بلغ عدد الحلقات المنتجة في وقتها 114 حلقة.

4- سبب نجاح المسلسل هو اعتماده على الاتصال البصري بنسبة 95%، وبنسبة 5% فقط على الحوار و الكلام مما جعله بسيطًا وسهل الفهم وعالميًا، أي يمكن لأي شخص في العالم أن يتابع أحداث ومجريات القصة بالاعتماد فقط على حركات وإيماءات شخصيات المسلسل.

5- في بداية ظهوره على الشاشة كان اسمه القط "جاسبر" ولكن تم تغييره ليصبح "توم"، ونفس الأمر بالنسبة للفأر فكان اسمه المتعارف عليه بين الرسامين هو "جينكس" وتعني النحس، وقد تم اختيار الاسمين توم وجيري بعد أن قررت الشركة المنتجة بعمل مسابقة بقيمة 50 دولار لأفضل اسمين للشخصيتين وفاز بها رسام يدعي "جون كاري".