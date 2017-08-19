بإمكان الكثير من المسافرين خفض تكاليف السفر بنسبة كبيرة، وتوفير المئات من الدولارات على الرحلة الواحدة لدى شرائهم تذاكر السفر، إلا أن ذلك يعتمد على عوامل عدة تتمثل في اختيار أيام السفر والتوقيت، فضلاً عن الوجهة والمطار وغيرها، وذلك حسب شركة «فير كومبير» المتخصصة بالسفر التي حددت أهم خمس طرق لخفض تكاليف السفر وفقاً لما يلي:

الحقائب:

تفرض الكثير من شركات الطيران نحو 25 دولاراً أميركياً لحقيبة كبيرة بالنسبة لتذاكر السفر على وجهة واحدة، لكن يمكنك اتباع طرق عدة لخفض وزن أمتعتك الشخصية دون الاضطرار لدفع رسوم باهظة تضاف إلى سعر التذكرة، وذلك بالتفكير بالأشياء التي تحتاجها فعلاً.

مقارنة الأسعار:

عليك أن تكثف من عمليات البحث والمقارنة بين أسعار تذاكر السفر، إذ توفر المواقع الشبكية العديد من خيارات المقارنة وأفضل الصفقات التي يمكن حجزها والاستفادة منها. وتذكر أن عليك تنويع خيارات البحث وعدم الاكتفاء بشركة طيران واحدة.

اختيار الأيام:

عادة ما تكون أسعار التذاكر أغلى بالنسبة للحجوزات التي تجري للسفر خلال عطلات نهاية الأسبوع، ويختلف الأمر من سوق إلى أخرى، كما يعتمد أيضاً على الرحلة فيما إذا كانت محلية أو دولية، فمن الضروري أن تبحث أكثر من مرة لإيجاد السعر الذي يناسبك. وإذا اتبعت هذه الآلية قد توفر مبالغ تصل إلى 80 دولاراً على سعر تذكرة واحدة. كما عليك أن تتذكر أن السفر بعيداً عن أوقات الذروة يقلل من التكاليف بنسب كبيرة.

اختيار المطار:

لو رغبت في خفض تكاليف تذكرتك، عليك أن تفكر بمطارات بديلة قريبة إلى وجهتك النهائية بالنسبة لرحلتي الذهاب والإياب، إذ يرتبط الأمر بمستوى الطلب على الرحلات الجوية من مطارات معينة، كما أن أسعار التذاكر تتباين بشكل كبير بالنسبة لرحلات الناقلات الجوية نفسها وفقاً للمطار الذي تختاره.

رحلات العبور:

الرحلات المباشرة عادة ما تكون أكثر كلفة، حيث ستصل إلى وجهتك بشكل أسرع ودون توقف، لكن إن أضفت نقطة توقف واحدة لرحلتك قد يخفض ذلك من سعر التذكرة بشكل كبير، وتوفر مواقع البحث الشبكي خيارات للسفر عبر أكثر من محطة مع شركات طيران مختلفة.

