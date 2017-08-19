أثار تجول عدد من الكلاب زاهية الألوان تجوب الشوارع في العاصمة الهندية بومباي ، حالة من الرعب والخوف بين الأهالى.

وكانت قد تحولت الكلاب في مومباي إلى اللون الزرقاء، ويُعتقد أن الكلاب تأثرت بالنفايات الملقاة في نهر كاسادي في منطقة نافي بالمدينة، وغالبا ما تتواجد الكلاب في هذه المنطقة بحثا عن الطعام، حيث يمتد النهر بجوار منطقة صناعية بها ما يقرب من ألف مصنع.

وقال أراتي تشوهان من منظمة مومباي لحماية الحيوان في تصريحات صحفية : إنه من المروع رؤية الكلاب ذات الفراء الأبيض تتحول إلى اللون الأزرق، مضيفا أن أحد المصانع ألقى صبغة في المياه تسببت في تغير لون الكلاب.

وأضاف أراتي ، إنه من غير القانوني إلقاء الصبغة في المياه، وتعهد بمعاقبة المسئولين.