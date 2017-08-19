اقتحتم لصوص بدرجات نارية متجرHarrods الشهير، بأسلوب تهديدي، سيطروا به عليه وعلى من كانوا فيه، بحسب وسائل إعلام بريطانية .

وأكد شهود عيان أن عملية السطو استمرت لمدة 6 دقائق دون أي إصابات بشرية لحظة وقوع الحادث.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للسطو الذي حدث في وضح النهار وأمام السيارات ومن فيها، فصوّره على ما يبدو عامل في أحد المكاتب بالشارع الواقع فيه Boodles بمنطقة ” نايتسبريدج ” كمحل ومعرض مجوهرات، أهمها الماسيات، فيما المقر الرئيسي هو في مدينة ” ليفربول ” بانجلترا، حيث تأسس في 1798 أول محل، ثم أصبحت شبكة لها فروع بالداخل والخارج، توارثتها عائلة بريطانية طوال 5 أجيال.

استخدموا اللصوص مطرقة شقوا بها طريقهم إلى داخل المتجر، وبها حطموا مستوعبات مصنوعة من زجاج مقوّى، فيها ما خف وزنه وغلا ثمنه من مجوهرات وماسيات تسيل اللعاب، التقطوها بدقائق معدودات، وفق ما استنتجته وسائل إعلام من الوارد عن السرقة، ثم خرجوا غانمين ما ليس معروفا ثمنه بعد، ولاذوا فرارا في مشهد بدوا فيه بثياب وأقنعة سوداء بلون خوذاتهم الدراجية، وكأنهم يمثلون بفيلم بوليسي، وكان عددهم 6 أشخاص.

مجوهرات بودلز التي تملكها عائلة Wainwright وراثة متعاقبة، شهيرة بالزمرد والماسيات الفاخرة، إلى درجة أن Channel 4 التلفزيونية البريطانية، أنتجت في 2014 فيلما وثائقيا عنها وعن سيارات ” رولس رويس “.