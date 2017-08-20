أحدثت قائمة أسعار، نشرتها زوجة مصرية ضجة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد انتشار قائمة الأسعار التى وضعتها نظير تقديم خدمات لزوجها.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى صورة لورقة كتبتها سيدة تدعى "شيماء" لزوجها "محمود"، وتضمنت قائمة بأسعار الخدمة التى تقدمها إليه بشكل ساخر.

الأسعار تبدأ من 5 جنيهات مقابل إحضار المياه أو العصير أو النظارة أو الريموت أو دخول المطبخ، لتصل إلى 10 جنيهات عند تقديم الفاكهة أو كى القميص أو رفع الطعام من على المائدة فور الانتهاء من تناوله أو إرسالها لإحدى الغرف لجلب شىء ما، بينما وصل مقابل عمل طعام شهى دفع 40 جنيها.