دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حملة تحت عنوان "استرجل ومتلبسش بناتك محزق"، وتم تدشين عدة جروبات وصفحات لدعم الحملة، بالإضافة إلى تعليق لافتات بالشوارع في عدد من المحافظات.

وأعرب عدد من النشطاء، عن انتقادهم لهذه الحملة، فقالت أميمة ماهر "كان نفسي حملة استرجل ومتلبسش بناتك محزق إلي طفحت في الشوارع تكون استرجل ومتتحرش ببنت، استرجل واحمي أي بنت تشوفها بيتحرشوا بيها، استرجل وربي ابنك كويس".

وأضاف محمد سعيد أيوب "حملة استرجل ومتلبسش بناتك محزق دي حملة جميلة وعلى عيني وراسي بس نفسي يوازيها حملة استرجل ومتتحرشي ببنت، استرجل وسيب بنات الناس في حالهم، وأنت في المواصلات استرجل واعتبرها أختك وقعدها مكانك لما تلاقيها واقفة، استرجل وغض بصرك، استرجل وبطل معاكسة في بنات الناس، استرجل ولو لقيت حد بيتحرش ببنت أقفله، استرجل وبطل تتشبه بالبنات في لبسك وتصرفاتك.

كما انتقدت نور محمد الحملة بشدة، لافتة إلى خطورة حالات اغتصاب الأطفال التي انتشرت بكثرة في المجتمع قائلة "الأطفال دي كانت لابسة محزق ياجماعة؟".

وعلى الجانب الآخر أبدى البعض تأييدهم للحملة، فقال مصطفى هاشم "أدعم حملة استرجل ومتلبسش بناتك محزق"، واستكمل محمد أبو كليلة ردًا على الحملة "عايز أعمل حملة واسميها استرجل ومتخلفش بنات أصلًا".