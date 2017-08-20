احتفلت أنثى شمبانزي شغوفة بالدمى في أحد ملاجئ الحيوانات في ولاية واشنطن الأمريكية بعيد ميلادها الحادي والأربعين مع حشد من الدمى الملونة.

أقيم حفل عيد ميلاد مميز لأنثى الشيمبانزي فوكسي في ملجأ "شمبانزي سانكتشوراي نورث ويست" في الثامن من أغسطس مع كميات كبيرة من الفاكهة والدمى الجديدة.

وقد تم تقديم العديد من أطباق الفاكهة التي تحتوي على سلطة البطيخ للقردة فوكسي قبل أن يقدم إليها عشرات من الدمى الجديدة الملونة لتختار ما يروق لها منها.

وكانت فوكسي قد أُحضرت إلى الملجأ بعدما تم إنقاذها من مختبر يقوم بتجريب لقاحات التهاب الكبد على القرود، حيث أنجبت العديد من قرود الشمبانزي في الملجأ، إلا أنها لم تكن قادرة على العناية بهم، لذا فقد تولد لديها شغف بالدمى الصغيرة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.