ينفق البريطانيون، الذي يتعلمون القيادة للحصول على رخصة أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني سنويا على المحاولات الفاشلة أملا في الحصول على الرخصة.

وذكرت صحيفة "ذا سكوتسمان" الإسكتلندية أنه على الرغم من الرغبة القوية في تحقيق حلم التمكن من قيادة السيارة، إلا أن الأرقام بالنسبة للعام الماضي أظهرت أن من بين 2ر1 مليون مواطن مروا بالاختبارات العملية نجح منهم 47 % فقط.

ومما يدعو للدهشة أيضا أن معدل اجتياز الاختبارات النظرية انخفض أيضا من 66 % في غضون عقد مضى إلى 49 % فقط، وثمة تحذير من أن الاختبار العملي ربما يشهد نفس الانخفاض بعد إدخال تعديلات عليه في ديسمبر القادم.

يذكر أن الاختبار النظري يتعرض لسلسلة من التغيرات منذ عام 2007 من خلال إدخال المزيد من الأسئلة وقسم دراسة حالة فضلا عن وقف نشر أسئلة الاختبارات الجديدة على الإنترنت.

ويقع اللوم على هذه التغييرات في الانخفاض الحاد في معدلات النجاح، فيما يتوقع بعض المراقبين في أن تسفر التغييرات التي ستفرض على الاختبارات العملية عن نتيجة مماثلة.