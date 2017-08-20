أقدمت زعيمة الحزب اليميني المتطرف في أستراليا بولين هانسون على عمل يراه الكثيرون غير ملائم عندما دخلت قاعة مجلس الشيوخ مرتدية البرقع في محاولة منها ومطالبة بمنع ارتداء النقاب (أو البرقع).

لكن الساحة لم تكن خالية لهذه النوعية من المقاربات، حيث تصدى لها وزير العدل الأسترالي جورج برانديس ليرد عليها حيث وصف ما فعلته بالحيلة التي هدفها منع النقاب علما أنها تعلم أن الحكومة لن تمنعه.



وحذر هانسون الزعيمة اليمينية من الإساءة التي قامت بها تجاه مشاعر المسلمين الأستراليين والذين يصل عددهم إلى نصف مليون مسلم، مؤكدا أن غالبيتهم مواطنون صالحون وملتزمون بالقانون.



وأكد برانديس أنه من خلال الخبرات المتراكمة من العمل مع المسؤولين الأمنيين تبين أن الأفضل التعاون مع المجتمع الإسلامي في استراليا، مشيرا إلى أن السخرية من المسلمين ولباسهم فعل مشين، مطالبا هانسون بإعادة التفكير فيما فعلته.