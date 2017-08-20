بدأ موقع مشاركة الفيديو الشهير يوتيوب اختبار قسم جديد على نسخة الويب وتطبيقه على الأجهزة المحمولة، يعرض للمستخدمين الفيديوهات الخاصة بالأخبار العاجلة، وفق ما أفاد عدد من المستخدمين على الإنترنت.

وكان موقع «أندرويد بوليس» Android Police، المتخصص في أخبار نظام التشغيل أندرويد، أول من رصد الميزة الجديدة، إذ قال: «تكون معظم عمليات التحديث من جانب الخادم ليوتيوب محدودة إلى حد ما، ولكن يبدو أن هذا الإصدار الأخير واسع الانتشار». وأضاف الموقع أن قسما جديدا باسم «الأخبار العاجلة» Breaking News ضمن الصفحة الرئيسية ليوتيوب ظهر للكثيرين، وهو يضم مجموعة من الفيديوهات التي تتعلق بالأخبار العاجلة حول العالم. ويظهر في قسم «الأخبار العاجلة» الجديد 7 فيديوهات بشكل أفقي يمكن التنقل بينها، وتكون تلك الفيديوهات ذاتها بالنسبة للمستخدمين الذين ينتمون إلى منطقة جغرافية واحدة. هذا ويمكن للمستخدم إخفاء هذا القسم من خلال النقر على زر «x» على أجهزة سطح المكتب، أو اختيار «لست مهتما» Not interested من القائمة التي تظهر أعلاه على الأجهزة المحمولة. وأشار «أندرويد بوليس» إلى أنه ليس من الواضح بعد إذا كان يوتيوب سيعتمد هذا القسم دائما أو سيقتصر على الأوقات التي تكثر فيها الأخبار العاجلة.

يشار إلى أن التحديث الجديد على يوتيوب يأتي بعد نحو 3 أيام من تقرير أفاد بأن الشركة تعمل على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة عدد مشاهدي مقطع معين في الزمن الحقيقي.