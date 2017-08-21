توفيت ممثلة أميركية بديلة نتيجة حادث مميت تعرضت له أثناء تصوير الجزء الثاني من فيلم Deadpool في مدينة فانكوفر الكندية.

وفي التفاصيل، أشارت الشرطة الكندية إلى أنّ الحادث وقع خلال قيام الممثلة بمشهد خطير على دراجة نارية يوم 14 آب.

يُذكر أن الممثلة جوي وهي متسابقة دراجات نارية ذات أصول افريقية هي بديلة للممثلة زازاي بيتز في الفيلم.

في سياق متصل، نعى الممثل ريان رينولدز الممثلة على انستغرام قائلا "فقدنا بشكل مأساوي عضوا من فريق التصوير أثناء تصوير أحد مشاهد Deadpool، نشعر بالحزن والصدمة، ولكن لا يعد حزننا أي شيء ولا يقترب حتى من حزن وآلام عائلتها وأحبائها في هذه اللحظة."