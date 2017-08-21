خضعت امرأة تدعي "تيفاني تايلور" إلى 13 عملية جراحية في أقل من سنة حتى لتشبه ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب".



لقبت تيفاني نفسها بأنها شقيقة إيفانكا، لذلك خضعت لعمليات التجميل حتى تشبهها وتنتمي لعائلة ترامب.

وذكرت تيفاني أن إيفانكا نموذج يجب أن يحتذى به جميع السيدات، وأضافت أنها شعرت بأنها أجمل بعد أن أجرت آخر عملية تجميلية حيث حولت شعرها إلى اللون البني.

وجعلت أنفها صغيرة مثل إيفانكا تمامًا، كما شفطت الدهون من المعدة والأرداف.

وعلى الرغم من خضوعها للعمليات العديدة إلا أنها لا تزال تحتاج إلى إجراء المزيد، ولكن حذرها الأطباء بالانتظار فترة تصل لأربعة أشهر حتى لا تسوء حالتها.