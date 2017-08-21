تعد الزرافات أطول الحيوانات لكنها لا تنام لفترات طويلة كباقي الثدييات.

وكشف موقع مترور من خلال مجموعة من الصور طريقة نوم الزرافة، حيث تقوم الزرافات بثني عنقها الطويل حتى تستلقي رأسها على ركوبها.

كما يمكن للزرافات كبار السن النوم أثناء الوقوف دون الاستغراق في نوم عميق ، ما يبقيهم في حالة تأهب للحيوانات المفترسة.

وتنام الزرافات بشكل متقطع نحو 4 ساعات يوميا معظمها في الليل، وعادة ما تنام مستلقية.

أما إذا كانت في حاجة للشرب، فتقوم بفتح ساقيها وتنحني لأسفل ما يجعلها عرضه للحيوانات المفترسة، ونتيجة لذلك، تحصل على أغلب مياهها من النباتات التي تتغذى عليها، وتحتاج فقط إلى شرب الماء كل بضعة أيام.