في آخر مستجدات الحادث العنصري رفضت والدة الضحية "هيذر هير" (32 عامًا) التحدث مع الرئيس الأمريكي بسبب تصريحاته التي ساوت بين العنصريين و المناهضين للكراهية

ما زال موقف دونالد ترامب غير المقنع من أحداث شارلوتسفيل العنصرية يخلف مجموعة من ردود الفعل بالولايات المتحدة، أبرزها استقالة عدد من الشخصيات في مواقع المسؤولية، ما دفع النجم الأمريكي آرلوند شوازينيغير لاقتراح المساعدة على الرئيس الأمريكي، وكتابة الخطاب الذي كان من المفروض أن يلقيه بعد الأحداث.

حيث اقترح الحاكم السابق لكاليفورنيا على الرئيس الأمريكي، من خلال فيديو نشره في تويتر، الصيغة التالية:”بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، أرفض مؤازرة العنصريين البيض ،فالبلد الذي ساهم في هزيمة جيوش هتلر، لا مكان فيه للأعلام النازية”، وأضاف :”أترى؟ إن الأمر ليس بتلك الصعوبة”.

وقبل ذلك، وجه النجم السينمائي الرسالة التالية لدونالد ترامب :”ليس هناك وجهان للتعصب الأعمى، ولا وجهان للكراهية. وإذا قررت أن تتظاهر تحت علم يرمز لمقتل ملايين الأشخاص، فليس لذلك أيضًا وجهان”، في إشارة إلى خطاب ترامب الذي جاء فيه أن هناك “أخطاء من الجانبين”.