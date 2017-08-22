أظهرت أبحاث جديدة تخطى مبيعات المياه المعدنية مبيعات المشروبات الغازية في بريطانيا، في ظل تنامي التحذير من الأضرار الصحية الناجمة عن الإفراط في تناول المشروبات الغازية لما تحتويه من كميات كبيرة من السكريات.



وتشير بيانات إلى أن المستهلكين في المملكة المتحدة تناولوا 1.77 مليار لتر من المياه المعبأة منذ بداية العام الجاري وحتي السابع من يوليو الماضي، في مقابل 1.72 مليار لتر من المشروبات الغازية خلال نفس الفترة.



وقال مسؤولو صناعة وتعبئة المياه، إن إجمالي مبيعات المياه من المتوقع أن يصل إلى 4.7 مليار لتر بحلول عام 2021، محذرين "أنه رغم انخفاض مبيعات المشروبات الغازية، إلا أن الاتجاه يمكن أن يرتد مرة أخرى، فأولئك الذين ولدوا في الثمانينات والتسعينات، مرتبطين بصورة كبيرة في إطار نظامهم الغذائي بالمشروبات الغازية.



وتأتى النتائج المتوصل إليها قبل فرض ضريبة السكر التي تم فرضها على المشروبات الغازية، والتي تراوحت ما بين 6- 8 بنسات لعبوة المشروبات الغازية سعة 330 ملليتر.



ورغم النمو الإيجابي في استهلاك المياه المعبأة، فإن 25% فقط من الأشخاص يشربون زجاجة واحدة على الأقل في الأسبوع، وشدد الخبراء على الحاجة على تشجيع العادات الصحية في تناول المياه بين الأجيال الشابة؛ خاصة الأطفال.







