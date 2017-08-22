تعد الفنادق على اختلاف مستوياتها وأحجامها ركيزة أساسية في صناعة السياحة في كافة أنحاء العالم، وتعتبر عاملاً مهماً في نجاح أي رحلة سياحية. وتختلف تصنيفات الفنادق بحسب خدماتها ووسائل الراحة التي تقدمها للنزلاء، وتتنوع أحجام الفنادق أيضاً من فنادق صغيرة ورخيصة وفنادق ضخمة وغالية.

وفي مقال لها على موقعها الإلكتروني، أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية قائمة بأصغر الفنادق حجماً في العالم على النحو التالي:

1- هوتيل سنترال، كوبنهاغن، الدنمارك



يتألف هذا الفندق من غرفة واحدة فقط تحتوي على سرير مزدوج، وحمام صغير ملحق به، بالإضافة إلى ثلاجة صغيرة وجهاز تلفزيون. ويمكن للنزلاء استخدام دراجتين تابعتين للفندق للقيام بجولة في شوارع المدينة.

2- فندق إي هول، آمبيرغ، ألمانيا



يمتد الفندق على مساحة صغيرة جداً لا تتجاوز 16 متراً مربعاً، ويحتوي على غرفة واحدة تتسع لنزيلين اثنين فقط.

ويعود بناء هذا الفندق الصغير إلى القرن السابع عشر حين كانت سلطات البلدة تمنع أي رجل من الزواج إن لم يمتلك قطعة أرض أو عقار. لذا فقد اشترى أحد رجال الأعمال قطعة أرض صغيرة بين مبنيين وشيد عليها الفندق، ليبيعه لكل من يرغب بالزواج لعدة أيام فقط. واستمر هذا التقليد حتى أيامنا هذه.

3- فندق غراند هوتل دي كروم رايك في إيرنوم، هولندا



تم تحويل الفندق من محل بقالة إلى فندق في عام 1989. وفي ذلك الحين فاز الفندق بلقب أصغر فندق في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يحتوي هذا المسكن الصغير على سرير وحمام، ومنطقة جلوس صغيرة. تبدأ أسعار الإقامة في الفندق من 80 دولاراَ أمريكياً لليلة الواحدة.

4- فندق بونتا غراندي، إسبانيا



يقع فندق بونتا غراندي في إل هاريو، إسبانيا، على نتوء صخري نشأ من الانفجارات البركانية في جزر الكناري. كان يستخدم كمكتب للجمارك، وأصبح الآن واحداً من أكثر الفنادق رواجاً في العالم. وقد تم تزيين الفندق من الداخل بالأخشاب والكثير من المواد الأخرى من حطام السفن

ويتألف الفندق من أربع غرف نوم، وغرفة طعام، ومنطقة جلوس للضيوف. وتحتوي إحدى غرف الفندق على شرفة تطل على المحيط الأطلسي. تبدأ أسعار الإقامة في الفندق من 80 دولاراً لليلة الواحدة.