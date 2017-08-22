قضى رجل هندي معاق يبلغ من العمر 63 عامًا ثلاث سنوات وهو يحفر طريقًا مباشرًا من خلال تل من أمام منزله وذلك باستخدام أدوات بدائية فقط، فأطلق عليه "رجل الجبل".

بالرغم من أن الرجل استخدم الأزاميل والمطارق فقط في الحفر، إلا أنه تمكن من حفر طريق ترابي طويل يصل إلى 200 متر.

وذكر أنه فقد أطرافه بعد أن سقط على الأرض من مستوى عالٍ ومن وقتها وهو لن يستطيع تحريك أطرافه مرة أخرى، واستغرق الأمر سنوات عديدة حتى تمكن من الوقوف عليها لكنه لا يستطيع المشي.

وبعد فترة من العلاج الطبيعي استطاع أن يمشي مرة أخري وتملك السيطرة على يده اليمنى ولكن ببطء شديد، فقرر أن يستخدم كرسي متحرك لكن إعاقته الجبال الذي يعيش وسطها الأمر الذي اضطره إلى حفر طريق بين التلال ليسهل عليه المشي بالكرسي.