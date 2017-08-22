تداعى ملايين الأميركيين أمس لمشاهدة أول كسوف كلي منذ 99 عاما بات يعرف باسم «الكسوف الأميركي الكبير»، والذي بدأ في شمال غرب البلاد ويمتد إلى جنوب شرقها.



وتوافد ملايين العلماء والسياح والشغوفين بعلوم الفضاء إلى المدن الأميركية التي ستشهد الكسوف، واعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع أول أمس.



في ولاية أوريغون الواقعة على الساحل الغربي، كان السكان والوافدون على موعد مع حجب القمر لأشعة الشمس، ليصبح الكسوف كليا بعد 75 دقيقة ويحل الظلام الدامس في وضح النهار لمدة تصل إلى دقيقتين وأربع ثوان في بعض المناطق.



وتختتم هذه الظاهرة في كارولاينا الجنوبية على ساحل المحيط الأطلسي عند الساعة 9:48 دقيقة بالتوقيت المحلي.



وقدر عدد الوافدين إلى هذه الولاية إلى مليوني شخص ينضمون إلى سكانها الخمسة ملايين في مراقبة الكسوف.



ويشكل هذا الكسوف فرصة نادرة للعلماء للتعمق في دراسة الشمس وحقلها المغناطيسي وتأثيرها على الغلاف الجوي للأرض.



ويأمل العلماء أن يستفيدوا من إقبال الجمهور، وفيه طلاب وهواة لعلوم الفضاء، على مراقبة الحدث وتصويره بالعدسات الفضائية وأجهزة التصوير وأجهزة الهاتف، للحصول على صور ومعلومات عن كافة مراحله.



ويحذر العلماء دائما من خطورة النظر إلى كسوف الشمس بالعين المجردة، ويشددون على ضرورة استخدام نظارات خاصة وليس نظارات الشمس العادية، لما يمكن أن يسببه ذلك من أضرار على شبكية العين قد تكون دائمة.



وتحدث ظاهرة الكسوف حين يكون القمر تماما بين الأرض والشمس على خط واحد، فيحجب أشعتها.