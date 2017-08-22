قرع جرس ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن دقّاته الأخيرة ظهر الاثنين قبل أن يدخل في صمت قد يمتد إلى أربع سنوات، بسبب أعمال الصيانة والترميم في الساعة والبرج الذي ترتفع عليه، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.



واحتشد أكثر من ألف شخص في جوار قصر وستمنستر لسماع الدقات الأخيرة للساعة التي تتردد في أرجاء لندن عند تمام كلّ ساعة منذ 158 عاما.



وقال سائح ألماني في الرابعة الخمسين اسمه توماس موسير لمراسل وكالة فرانس برس "الناس المحتشدون هنا يستمعون بإنصات، نريد أن نسمع أي صوت يصدر.. إنها لحظات تاريخية".



ويبلغ ارتفاع برج اليزابيث الذي يحمل الساعة 96 مترا، وهو من أكثر المعالم التي تُلتقط لها الصور في بريطانيا، وكثيرا ما يطلَق عليه اسم برج بيغ بن. ويبلغ وزن الساعة 13 طنا و700 كيلوغرام.



وسيصمت جرس الساعة وتغيب دقاته التي تترد في أرجاء لندن منذ 158 عاما. لكن الساعة ستظلّ تعمل وستبقى واجهة واحدة على الأقل مرئية للعموم خلال أعمال التجديد.



هذا وتبلغ نفقات تجديد البرج 29 مليون جنيه استرليني (37,36 مليون دولار). وقد أثار هذا المشروع جدلا على مواقع التواصل بين مؤيدين ومعارضين.



وأوقف جرس بيغ بن، الذي يعمل منذ 159 عاما، عن العمل سابقا بين سنتي 1983 و1985 بسبب أشغال تجديد ثم في 2007 للصيانة.