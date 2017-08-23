علقت المحكمة العليا بالهند، الثلاثاء، تطبيق قانون للطلاق بين المسلمين أثار جدلا وذلك إلى أن تسن الحكومة قانونا جديدا في انتصار جزئي للمسلمات اللائي يجادلن منذ فترة طويلة بأن القانون المطبق "ينتهك حقوقهن".



ويسمح القانون للمسلمين بأن يطلقن زوجاتهن طلاقا بائنا بمجرد النطق بالطلاق ثلاثا، في حين تقول مسلمات إنهن يعانين العوز بعد أن طلقهن أزواجهن بمجرد قول "أنت طالق بالثلاثة" حتى عبر تطبيقي واتساب وسكايب.

وقال القاضي ج.س. كيهار وهو يعلن تعليق العمل بقانون الطلاق لمدة ستة أشهر "هذه قضية حساسة.. نوجه حكومة الهند إلى دراسة سن تشريع مناسب يتعلق بهذا الأمر".

وأقر 3 من أصل 5 قضاة بضرورة إزالة ذلك القانون من مواد الدستور، وقال أحد القضاة بعد القرار، "على الحكومة إيجاد طريقة لنص قوانين جديدة".