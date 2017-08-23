أظهر شريط مصور إطلاق رجال شرطة فرنسيون، النار على سائق سيارة رفض الانصياع إلى أوامرهم بمغادرتها، ما أدى إلى وفاة متأثرا بجراحه في وقت لاحق.



وبينما رفع رجال الشرطة مسدساتهم بوجه الرجل الذي كان خلف مقود السيارة، كال له اثنان آخران الضربات بالهراوات، وهشموا زجاج المركبة الأمامي في محاولة لإخراجه منها.

وقالت الشرطة إن الرجل ربما كان يحمل سكينا، لا سيما أن له سجلا جنائيا، ويعاني اضطرابات نفسية، وقد اشتكى من إزعاجه الجيران في ضاحية جنوبي العاصمة باريس.

وبينما كان رجال الشرطة يحاولون إقناعه بمغادرة السيارة، تمكن من الفرار، إلا أنهم أطلقوا النار عليه من مسدساتهم فأصابوه بجروح خطيرة توفي على أثرها في وقت لاحق.