قامت فتاة صغيرة بسرقة سيارة من أمام مركز للياقة البدنية في ولاية نورث داكوتا الأمريكية ، وذهبت في جولة بها داخل المدينة مع صديقاتها.

قالت شرطة بسمارك بأن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، أخذت المفاتيح من سيارة أحد الأشخاص في مركز للياقة البدينة، وقامت بإلقاء هاتفه ومحفظته خارج السيارة، قبل أن تنطلق بها مبتعدة عن المكان.

وذكرت الطفلة التي لم تصرح الشرطة عن اسمها، بأنها أخبرت صديقاتها بأنها استعارت السيارة من صديق، وأخذتهن في جولة في المدينة قبل أن تصطدم بأحد الأرصفة.

وبحسب التقارير، فإن شرطة بسمارك تلقت مكالمة تفيد بوجود سيارة على جانب الطريق. وعندما وصلت الشرطة إلى المكان عثرت على مجموعة من الفتيات الصغار وهن يحاولن تغيير أحد إطارات المركبة.

ولدى استجواب الفتيات، اعترفت الطفلة بأنها سرقت السيارة واصطدمت بالرصيف أثناء قيادتها لها. ولم تتخذ الشرطة أي إجراء قانوني بحق الطفلة وأعادتها إلى والديها بعد انتهاء التحقيق، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.