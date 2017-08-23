بعد انتشار فيديو يوثق اعتداءً جنسيا جماعيا من لدن مراهقين على فتاة داخل حافلة بمدينة الدار البيضاء المغربية، قالت شركة الحافلات "نقل المدينة"، إن السلطات الأمنية تمكنت صباح الاثنين من اعتقال المتورطين، وإن المعطيات الأولية للتحقيق التي تقوم به الشركة مع الأجهزة الأمنية، تبيّن أن الفيديو يعود إلى يوم الجمعة 18 (أغسطس) 2017.

وأعلن الأمن المغربي في بلاغ له عن إيقاف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة، للاشتباه في " تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنيت"، غير أنه أشار إلى أن الفيديو، وعكس ما نقلته شركة نقل المدينة، يعود تاريخ توثيقه إلى ثلاثة أشهر مضت.

وقال بلاغ الأمن المغربي إن الموقوفين يقيمون في حي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مبرزا أن التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية الضحية، وهي من "مواليد 1993، وقد تبين أنها تعاني من خلل عقلي، وتقطن بالحي نفسه الذي يقيم به المشتبه فيهم"، يتحدث البلاغ، لافتا أن الضحية لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع.

وأدانت شركة النقل في بيان لها هذا الاعتداء، متحدثة عن أن فيديو الاعتداء انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس الأحد من طرف المتورطين، لافتة أنه لا يمكن لها حاليا التأكد ممّا راج في هذه المواقع حول أن سائق الحافلة لم يتدخل لنجدة الفتاة، فمدة الفيديو التي لا تتجاوز دقيقة لا تتيح معرفة ردة فعل السائق، خاصة وأنه في فترة من الفيديو، قام المعتدون بترك الضحية تهرب، يقول البيان.

ودافعت الشركة عن سائقي حافلاتها، لافتة إلى أنهم يتعرضون يوميا إلى اعتداءات وتهديدات بالسلاح الأبيض وقذفهم بالحجارة من طرف المعتدين، كما أنهم، أي السائقين، يعرّضون حياتهم للخطر لأجل ضمان سلامة المسافرين، معربة عن تقديرها لقوات الأمن الوطني التي تقف إلى جانبهم بشكل يومي، حسب البيان.

وتابعت الشركة التي تنقل سنويا ما يقارب 141 مليون شخص أن التحقيق الجاري، بمعية الأمن الوطني، استعان بكاميرات المراقبة المثبتة داخل الحافلة لأجل مزيد من التحري حول الموضوع وتحديد هويات جميع المشتبه بهم في الاعتداء.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أكد لـCNN بالعربية التي نشرت الخبر اعتقال عدد من المتورطين في الاعتداء الذي خلّف استنكارا واسعا، مبرزا أن الضحية لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع.