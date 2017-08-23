نقلت السلطات الدنماركية عن المخترع #بيتر_مادسن، أن الصحافية السويدية #كيم_وول، التي فقد أثرها بعد رحلة على غواصة من تصميمه في 11 أغسطس/آب، توفيت بسبب حادث، وأنه ألقى جثتها في المياه.

ونقلت الشرطة في بيان عن المخترع الذي تتهمه السلطات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال، قوله للشرطة وللمحكمة "إن حادثا وقع على متن الغواصة أدى إلى وفاة كيم وول، فألقاها في البحر في مكان غير محدد بعد" قبالة السواحل الجنوبية لكوبنهاغن.

ولم يكشف المخترع تفاصيل الأسباب التي أدت إلى وفاة الصحافية.

وفي 11 أغسطس/آب، أعلنت السلطات الدنماركية أنها تبحث عن الغواصة #نوتيلوس التي كانت لدى إبحارها أول مرة قبل 9 سنوات أكبر غواصة من صنع يدوي بطولها البالغ 18 مترا، بعدما فقد أثرها في مضيق أوريسند بين #الدنمارك والسويد.

وعثرت السلطات على الغواصة تغرق، وتمكنت من إنقاذ مصممها البالغ من العمر 46 عاما، ثم استطاعت سحبها من الماء وجرّها إلى الشاطئ، لكنها لم تعثر على أي أثر للصحافية الشابة التي كانت تعدّ تقريرا عن هذا المخترع.

ووجهت إلى المخترع تهمة القتل غير العمد. وتشتبه الشرطة في أن يكون غرق الغواصة عملا مدبرا.

وكان المخترع قال في وقت سابق، إنه أنزل الصحافية إلى إحدى الجزر القريبة من كوبنهاغن قبل أن تغرق غواصته، وثبت لاحقا كذبه.