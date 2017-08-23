وصلنا إلى بداية الموسم الكروي الجديد 2017 – 2018 بانطلاق أهم مسابقات كرة القدم الأوروبية، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي في جولته الثانية هذا الأسبوع والدوري الإسباني "لا ليغا" الذي انطلق الجمعة.

وينتظر الملايين حول العالم هذا الموسم جولة جديدة من الإثارة الكروية، بعد سوق انتقالات شهد إثارة غير مسبوقة بسبب رحيل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني.

لذا نقدم لكم 3 تطبيقات مميزة لمتابعة أخبار ونتائج مسابقات كرة القدم الأوروبية أولاً بأول:

تطبيق La Liga - التنزيل (أندرويد – آيفون)

هو التطبيق الرسمي للدوري الإسباني على الهواتف الذكية، ويتيح التطبيق متابعة أهم الأخبار حول الدوري وكذلك مواعيد المباريات ونتائج الفرق ومتابعة النادي المفضل أو اللاعبين المفضلين بالنسبة بك، إضافة إلى الحصول على إشعارات الأهداف أثناء المباراة على هاتفك الذكي إلى جانب إشعارات أخرى حية مثل حالات الطرد والاستبدال ونهاية المباراة.

ويوفر التطبيق كذلك إمكانية متابعة الدوريات الأوروبية الأخرى مثل الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي.

تطبيق FotMob - التنزيل (أندرويد – آيفون)

يوفر تطبيق FotMob النتائج الحية للمباريات وكذلك أهم الأخبار وقائمة الهدافين وإحصائيات لفريقك المفضل من جميع الدوريات الكبرى بما فيها الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والفرنسي والألماني.

تطبيق Onefootball - التنزيل (أندرويد – آيفون)

وأخيراً، مع تطبيق Onefootball الذي يوفر كل ما تحتاجه من معلومات عن أي مسابقة كروية تتابعها، بدءً من النتائج الفورية مع الإشعارات مروراً بالأخبار اليومية ووصولاً إلى أهم مقاطع الفيديو من كافة المسابقات.